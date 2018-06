Cehia: Manifestaţii împotriva participării comuniştilor la putere Mii de cehi au protestat vehement marti in intreaga tara fata de prima participare la putere a partidului comunist KSCM dupa caderea comunismului in aceasta tara, in 1989, relateaza AFP.



Manifestatiile au avut loc cu o zi inainte de o noua desemnare in fruntea guvernului a omului de afaceri populist Andrej Babis care si-a asigurat sprijinul KSCM, chiar daca acest partid nu va face parte oficial din cabinetul sau.



Andrej Babis, un fost comunist a carui miscare, ANO, s-a clasat pe primul loc la legislativele din octombrie, va fi desemnat din nou premier, miercuri, de presedintele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

