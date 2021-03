Cehia: Locuitorii care vor intra în carantină vor primi un bonus de 14 euro pe zi Cehia a decis sa introduca un bonus de carantina, in cadrul masurilor destinate combaterii pandemiei de coronavirus. Persoanele care sunt in carantina din cauza Covid-19 vor primi un bonus de pana la 370 de coroane (14 euro) pe zi, conform unui act normativ semnat vineri de presedintele Cehiei, Milos Zeman, anunța Agerpres. Noul bonus va fi platit celor carora li s-a ordonat sa intre in carantina timp de 14 zile si se va adauga concediului medical platit pe caz de boala. Suma totala nu trebuie insa sa depaseasca 90% din castigul mediu. Obiectivul acestui bonus este acela de a-i motiva pe oameni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

