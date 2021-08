Cehia: Licitație pentru un nou reactor Cehia ar putea organiza in acest an o licitatie pentru construirea unui nou reactor la centrala nucleara Dukovany, a declarat, duminica, ministrul Industriei, Karel Havlicek, transmite Reuters. Compania CEZ, la care statul detine o participatie de control, ar trebui sa poata lansa licitatia pentru acest proiect. Este cea mai mare investitie unica a Cehiei, estimata […] The post Cehia: Licitație pentru un nou reactor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cehia ar putea organiza in acest an o licitatie pentru construirea unui nou reactor la centrala nucleara Dukovany, a declarat duminica ministrul Industriei, Karel Havlicek, transmite Reuters. Compania CEZ, la care statul detine o participatie de control, ar trebui sa poata lansa licitatia…

- Compania CEZ, la care statul detine o participatie de control, ar trebui sa poata lansa licitatia pentru acest proiect, cea mai mare investitie unica a Cehiei, estimata la cel putin 6 miliarde de euro, odata ce ofertantii vor raspunde la un chestionar referitor la securitate. ”In opinia mea, este o…

- Greek Migration Minister Notis Mitarachi said on Wednesday that the European Union (EU) is not in a position to deal with a repeat of the migration crisis in 2015 and must try to keep people from fleeing the growing conflict in Afghanistan, according to Reuters. Mitararchi, who last week co-signed a…

- O centrala termica din sudul Turciei, aflata pe coasta Marii Egee, a fost evacuata miercuri intrucat era amenintata de un incendiu uriaș care nu poate fi stins de aproape o saptamana, relateaza AFP. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat, intr-un interviu televizat, ca centrala termica „risca…

- European stocks lifted and bond prices fell across the euro area on Wednesday as investors bet an earlier flight to safety sparked by fears about the spread of the Delta coronavirus variant was overdone, according to Reuters. With a key European Central Bank meeting on Thursday which is expected to…

- Japonia a reactivat unele centrale energetice, intre care si un reactor nuclear care nu a mai fost folosit de mult timp, pentru a evita o criza a electricitatii, in contextul cresterii temperaturilor si a cererii pentru racirea cladirilor, in special la Tokyo, unde vineri vor debuta Jocurile Olimpice,…

- French President Emmanuel Macron said on Thursday, that the European Union should resume dialogue with Russia to safeguard the stability of the continent, according to Reuters. “We need dialogue to defend our interests (…) It is a dialogue necessary for the stability of the European continent,” Macron…

- The chairman of EU summits said that the U.S. President, Joe Biden’s trip to Europe this week will signal that multilateralism has survived the Trump years, and set the stage for transatlantic cooperation on challenges from China and Russia to climate change, according to Reuters. “America is back,”…