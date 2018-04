Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul ceh al Afacerilor Externe a anuntat miercuri redeschiderea in luna mai a consulatului onorific de la Ierusalim, in timp ce presedintele Milos Zeman a reiterat cu aceasta ocazie dorinta sa ca Praga sa-si mute in acest oras ambasada, aflata in prezent la Tel Aviv, transmite AFP, care noteaza…

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman, a anuntat miercuri seara ca sediul ambasadei din Israel va fi mutat de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza agentia Associated Press si site-ul israelian Ynetnews.com. Milos Zeman a explicat ca mutarea sediului misiunii diplomatice se va face in trei etape:…

- Ministerul roman de Externe actualizeaza informația legata de explozia de la un combinat chimic de langa Praga. „Potrivit informatiilor obtinute de Ambasada Romaniei la Praga, inca doua dintre victimele exploziei au fost identificate ca fiind cetateni romani. Astfel, numarul cetatenilor romani decedati…

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman, a exprimat intentia mutarii Ambasadei cehe din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa masuri similare adoptate de Statele Unite si Guatemala, desi Guvernul de la Praga nu este de acord, informeaza site-ul israelian Ynetnews.com.

- Presedintele in functie din Republica Ceha, Milos Zeman, in varsta de 73 de ani, a castigat un al doilea mandat prezidential, obtinand un procent de 52% din voturi, in detrimentul academicianului Jiri Drahos, care nu detine experienta politca, informeaza site-ul postului BBC.