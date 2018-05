Omul de afaceri israelian de origine ceha, Dan Propper, in varsta de 78 de ani a devenit astfel noul consul onorific.

"Doresc sa ma concentrez in mod special pe relatiile economice, deoarece am legaturi in comunitatea anteprenoriala", a declarat noul consul, potrivit CTK.

Deschis in anii '90, Consulatul onorific din Ierusalim a fost inchis in 2016, dupa moartea consulului onorific din vremea aceea.

Ministerul de Externe din Cehia a promis in Aprilie ca decizia de redeschidere a consulatului onorific "nu va influenta acordul final asupra Ierusalimului", adaugand ca "Praga…