- Cehia, una dintre cele mai afectate țari europene de pandemia de coronavirus in valul doi, a anunțat 7.301 de noi infectari in ultimele 24 de ore, un numar mare pentru o zi de weekend. In acest context, Ministerul ceh al Sanatații a anunțat ca se va ajunge la o suprasaturare a sistemului sanitar - capacitatea…

- Republica Ceha a inregistrat 7.301 de cazuri de contagiere cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, cea ce reprezinta un nou record pentru o zi de duminica, stabilit totodata in contextul in care capacitatea spitalelor "incepe sa se apropie de limita", a informat luni Ministerul ceh al Sanatatii,…

- Tara cu 11 milioane de locuitori, Belgia are a doua cea mai ridicata rata de infectare pe cap de locuitor din Europa, dupa Republica Ceha. Numarul de noi cazuri s-a dublat la fiecare 13 zile si a atins un varf de peste 18.000 la 20 octombrie, o crestere de aproape zece ori fata de varful din timpul…

- Numarul zilnic al infectiilor cu noul coronavirus din Cehia a depasit pentru prima oara 11.000 de cazuri, potrivit datelor publicate sambata de Ministerul Sanatatii din aceasta tara, transmite Reuters.Cehia inregistreaza cea mai mare crestere a cazurilor de infectii cu noul coronavirus pe…

- Republica Ceha a inregistrat marti 8.325 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, a doua cea mai mare valoare a acestui indicator de la inceputul pandemiei cauzate de noul coronavirus, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii ceh.

- Republica Ceha a inregistrat marti 8.325 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, a doua cea mai mare valoare a acestui indicator de la inceputul pandemiei cauzate de noul coronavirus, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii ceh, potrivit Reuters, citata de Agerpres.Cehia, ce are o populatie…

- Numarul de infectari cu noul coronavirus a crescut in ritm accelerat in Republica Ceha, care a raportat vineri peste 3.000 de cazuri intr-o singura zi, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Cu o zi inainte, autoritatile cehe raportasera peste 2.000 de cazuri zilnice.Tara cu 10,7 milioane…

- Numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a atins joi, pentru a treia zi consecutiv, un record in Olanda, in timp ce Ministerul Sanatatii a avertizat ca actuala capacitate de testare este insuficienta pentru a face fata valului epidemic asteptat in lunile urmatoare,