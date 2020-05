Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de noi cazuri de coronavirus in Cehia inregistreaza cea mai mare crestere a sa zilnica din ultimele patru saptamani si a urcat la peste 100 pentru prima data in aceasta luna, a anuntat marti Ministerul Sanatatii, potrivit Reuters.Ministerul a anuntat ca luni au fost inregistrate 111…

- Epidemia noului coronavirus s-a soldat cu 268 de morti in 24 de ore in Spania - cel mai mic bilant zilnic inregistrat in ultimele aproape sase saptamani -, a anuntat joi Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters.

- Polonia a inregistrat duminica cel mai mare numar de cazuri de coronavirus, cu 545 de noi infectari, potrivit datelor Ministerului Sanatatii, cu o zi inainte de relaxarea unora dintre restrictii, potrivit Reuters. Premierul anunțase, la jumatatea saptamanii trecute, ca de luni, se redeschid parcurile…

- Anunțul a fost facut sambata de ministrul iranian al sanatatii Kianush Jahanpour, informeaza Reuters. Jahanpour a tinut sa sublinieze ca numarul de morti inregistrat sambata este unul dintre cele mai scazute din ultimele zile. Numarul total de iranieni diagnosticati cu COVID-19 a urcat sambata la…

- Slovacia a inregistrat cea mai mare crestere a numarului zilnic de cazuri noi de contaminare cu noul coronavirus, totalul ajungand la aproape 1.000, a informat joi Ministerul Sanatatii, citat de Reuters, potrivit Agerpres.In timp ce statele vecine din Europa centrala precum Republica Ceha…

- Germania a confirmat 2.486 de noi cazuri de infecții, bilanțul total din aceasta țara ajungand astfel la 127.584, dupa patru zile de acalmie, potrivit Institutului Robert Koch citat de Reuters. Astfel, dupa o scadere de patru zile consecutive, numarul de imbolnaviri crește din nou. In același timp,…

- China continantala a anuntat marti o crestere a numarului noilor contaminari cu noul coronavirus, dupa ce acesta a scazut patru zile consecutiv, din cauza uneii cresteri a numarului infectiilor implicand calatori in strainatate, relateaza Reuters.

- Armenia va inchide "pentru doua saptamani" frontiera sa terestra cu Iranul si va suspenda legaturile aeriene cu aceasta tara unde numarul de cazuri de contaminare cu noul coronavirus este in crestere, a anuntat duminica prim-ministrul Nikol Pasinian, relateaza Reuters, potrivit Agerpres."Legaturile…