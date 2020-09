Cehia impune din nou restricții din cauza pandemiei de COVID-19 Dupa ce Israelul a anunțat ca intra in carantina pentru a doua oara de la inceperea pandemiei de COVID-19, Cehia impune din nou restricții pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus. Autoritațile din Cehia vor lua din nou masuri restrictive dupa ce s-a inregistrat record de 2.139 de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. Pentru ca in ultima perioada majoritatea celor care au contractat noul coronavirus au varste cuprinse intre 20 și 29 de ani, Guvernul ceh a hotarat sa inchida restaurantele, barurile, cluburile și cafenele intre miezul nopții și ora 6.00 dimineața, incepand cu ziua de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

