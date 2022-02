Cehia: Guvernul renunță la certificatul Covid ​Operatorii de restaurante și hoteluri din Cehia au primit joi o veste buna, guvernul anulând obligativitatea certificatelor de vaccinare pentru accesul în restaurante și la evenimente, în condițiile îmblânzirii valului Omicron, transmite Reuters.



Hotelurile și restaurantele din Praga, o destinație turistica de prim rang, au avut mult de suferit pe parcursul pandemiei, iar acum spera ca restricțiile nu vor mai reveni.



"Relaxarea înseamna ca oaspeții pot veni fara nicio restricție, asta este - bineînțeles - un lucru binevenit... A durat…

