Cehia este prima țară din Europa care are Pirați în guvern Pirații cehi sunt primul Partid al Piraților din Europa care a intrat într-o coaliție de guvernare, preluând doua portofolii cheie în noul cabinet condus de premierul Petr Fiala, relateaza Euractiv.



În pofida unui rezultat mai slab decât cel la care se așteptau în urma alegerilor parlamentare din luna octombrie, Pirații au obținut ministerul de externe și ministerul dezvoltarii regionale în urma negocierilor pentru formarea noului guvern.



Pirații sunt în prezent singurul partid liberal-progresist din coaliția de guvernare formata din… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

