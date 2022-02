Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul suedez a anuntat joi ca din 9 februarie va elimina toate restrictiile in vigoare in prezent din cauza pandemiei de coronavirus, ca urmare a procentului ridicat al populatiei vaccinate si unui pericol mai mic reprezentat de varianta Omicron, relateaza EFE. Suedia se alatura astfel altor tari…

- Guvernul finlandez a anuntat joi ca unele dintre restrictiile impuse pentru a combate raspandirea noului coronavirus vor fi ridicate mai devreme decat era prevazut, intr-o perioada in care presiunea asupra sistemului national de sanatate a scazut, in pofida valului de infectari provocate de varianta…

- Marea Britanie ar putea renunta la testele COVID-19 obligatorii pentru cei care intra in tara Marea Britanie ar putea renunta la testele COVID-19 obligatorii pentru cei care intra in tara Guvernul britanic ar putea renunta la masura in cursul acestei saptamani, anunta Daily Mail. „Testele au fost introduse…