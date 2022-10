Cehia: Controversatul Andrej Babis, fost premier ceh, vrea să pună mâna pe putere Fostul prim-ministru si miliardar ceh Andrej Babis, inculpat pentru fraudarea de subventii europene, si-a anuntat duminica intentia de a candida la presedintie in ianuarie, informeaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

