Stiri pe aceeasi tema

- Cehia a cerut miercuri Rusiei sa permita revenirea pana joi a celor 20 membri ai personalului ambasadei de la Moscova, care au fost expulzați luni. In caz contrar, Rusia risca alte expulzari ale diplomatilor sai din Praga, a declarat miercuri ministrul de Externe ceh Jakub Kulhanek, relateaza Reuters,…

- Republica Ceha le cere partenerilor sai din Uniunea Europeana si din NATO sa expulzeze diplomati rusi, pentru a sustine astfel Praga in confruntarea sa cu Moscova, a declarat marti ministrul ceh de externe Jan Hamacek, citat de AFP si Reuters, noteaza Agerpres. Hamacek a anuntat ca il va convoca…

- Republica Ceha le cere partenerilor sai din Uniunea Europeana si din NATO sa expulzeze diplomati rusi, pentru a sustine astfel Praga in confruntarea sa cu Moscova, a declarat marti ministrul ceh de externe Jan Hamacek, citat de AFP si Reuters.

- Cehia a transmis luni ca expulzarea de catre Rusia a 20 de angajati ai ambasadei sale la Moscova ca raspuns la expulzarea de catre Praga a 18 diplomati rusi este o reactie mai puternica decat s-a asteptat, iar guvernul va lua in considerare noi masuri, relateaza Reuters. Ministrul ceh de externe…

- Moscova a reactionat vehement duminica dupa ce Cehia a acuzat doi spioni rusi, asociati tentativei de otravire in cazul Skripal, de implicare in explozia la un depozit de armament in 2014, relateaza Reuters. Rusia a asigurat ca vor exista represalii pentru decizia „fara precedent” a Cehiei de expulzare…

- Republica Ceha expluzeaza 18 membri ai ambasadei Rusiei la Praga, ca urmare a suspiciunii ca serviciile secrete ruse au fost implicate in explozia unui depozit de muniții in 2014, au anunțat sambata premierul Andrej Babis și ministrul de externe Jan Hamacek, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters.…

- Republica Ceha expulzeaza 18 membri ai ambasadei Rusiei la Praga ca urmare a suspiciunii ca serviciile secrete ruse au fost implicate in explozia de la un depozit de munitii din 2014, au anuntat sambata premierul Andrej Babis si ministrul de externe Jan Hamacek, relateaza Reuters. Potrivit AFP, o explozie…

- Aliații lui Navalnii au lansat o campanie politica pe site-ul “Free Navalny” (Eliberați-l pe Navalnii!). Potrivit site-ului, este posibila organizarea unui mare protest in Rusia. Anunțul protestului va fi facut imediat ce se vor inscrie 500.000 de persoane pe platforma. “Un protest cu 500.000 de participanți.…