Stiri pe aceeasi tema

- Avioanele de lupta slovace MiG-29 oferite Ucrainei sunt defecte și nu pot zbura in misiuni de lupta deoarece tehnicienii ruși le-au sabotat, a declarat ministrul slovac al apararii. Ministrul Jaroslav Nad a declarat ca singurele piese defecte din avioanele de lupta au fost instalate de tehnicieni ruși…

- Polonia este pregatita sa trimita Ucrainei patru MiG-29 "in zilele urmatoare", iar Slovacia s-a angajat sa transfere 13 din arsenalul sau. Potrivit lui Yuri Ihnat, purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene, avioanele vor consolida capacitațile de aparare ale Ucrainei in ceea ce privește patrularea spațiului…

- Ucraina urmeaza sa primeasca primele avioane de lupta de la aliați. Polonia și Slovacia au anunțat ca vor oferi armatei ucrainene aparate MIG-29 de fabricație sovietica. Primele patru astfel de aparate vor fi livrate in cateva zile, a declarat președintele polonez.

- Rusia a anuntat vineri ca toate avioanele de lupta furnizate Ucrainei de statele occidentale vor fi distruse, dupa ce statele membre NATO Polonia si Slovacia s-au angajat sa trimita avioane de lupta MiG-29 Kievului, relateaza Reuters. De la declansarea invaziei ruse in Ucraina in urma cu peste un an,…

- Rusia a anuntat vineri ca toate avioanele de lupta furnizate Ucrainei de statele occidentale vor fi distruse, dupa ce statele membre NATO Polonia si Slovacia s-au angajat sa trimita avioane de lupta MiG-29 Kievului, relateaza Reuters, citata de Agerpres. De la declansarea invaziei ruse in Ucraina in…

- Dupa un an de lupte, nici forțele aeriene rusești, nici cele ucrainene nu au reușit sa preia controlul asupra cerului Ucrainei. Acest lucru a limitat grav rolul pe care avioanele de lupta l-au jucat in conflict și este o avanpremiera a ceea ce ar putea intampina trupele americane in viitor.

- Republica Ceha a furnizat sute de piese de echipament militar greu Ucrainei in ultimul an, intre care 89 de tancuri, a declarat miercuri, la Varsovia, premierul ceh Petr Fiala dupa intrevederea cu presedintele american Joe Biden, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Republica Ceha a furnizat sute de piese de echipament militar greu Ucrainei in ultimul an, intre care 89 de tancuri, a declarat miercuri, la Varsovia, premierul ceh Petr Fiala dupa intrevederea cu presedintele american Joe Biden, relateaza Reuters.