Stiri pe aceeasi tema

- Din motive de siguranta medicala, legate de prevenirea raspandirii si infectarii cu COVID 19, incepand cu data de 18 martie 2020 pe toata durata decretarii starii de urgenta se vor lua anumite masuri la Casa Judeteana de Pensii din Constanta. Operatiunea de inregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor…

- Persoanele care au suspiciunea ca au contractat noul coronavius nu ar trebui sa ia popularul medicament ibuprofen fara consultarea medicului, a transmis marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), evidentiind existenta unor cercetari in desfasurare privind posibile efecte negative, anunța agențiile…

- In aceasta perioada, avand in vedere contextul economic dificil cauzat de raspandirea infecției cu virusul COVID – 19, Agenția Naționala de Administrare Fiscala a pregatit o serie de masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, cele mai importante fiind: – suspendarea sau, dupa caz, neinceperea executarii…

- In contextul pandemiei cauzate de SARS-CoV-2, Salvați Copiii Romania atrage atenția ca persoanele din categoriile sociale vulnerabile sunt expuse, o data in plus, riscurilor și marginalizarii.

- In contextul pandemiei cauzate de SARS-CoV-2, Salvați Copiii Romania atrage atenția ca persoanele din categoriile sociale vulnerabile sunt expuse, o data in plus, riscurilor și marginalizarii.

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, anunta schimbari majore in activitatea ANAF, in contextul pandemiei de coronavirus, pentru ajutarea firmelor a caror activitate este afectata de criza.In aceasta perioada, avand in vedere contextul economic dificil cauzat de raspandirea infectiei cu virusul…

- MASURI… Parohiile si manastirile din judetul Vaslui se alatura institutilor publice care trebuie sa implementeze o serie de masuri de limitare a raspandirii noului coronavirus. Potrivit unui document transmis ieri de Cancelaria Sfantului Sinod, la intrarea in fiecare lacas de cult trebuie sa fie afisate…

- Masuri de prevenire a raspandirii infecțiilor cu Coronavirus au fost luate și in cazul instituțiilor aflate in subordinea Administrației Publice Locale. Astfel, incepand cu data de 13 martie, se limiteaza accesul persoanelor in incinta acestora. Accesul cetațenilor va fi permis doar in spațiile special…