Cehia anunță relaxarea restricțiilor, dar va ține granițele închise pentru un an Președintele Cehiei, Milos Zeman, a declarat ca granița țarii ar trebui sa ramana inchisa pentru un an pentru a preveni un val al cazurilor de coronavirus. Declarația liderului a fost facut in contextul in care Cehia a inceput luni prima etapa a relaxarii carantinei impusa in lupta impotriva pandemiei de coronavirus. Piețele fermierilor, reprezentanțele auto The post Cehia anunța relaxarea restricțiilor, dar va ține granițele inchise pentru un an appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

