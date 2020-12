Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Cehia va permite de joi redeschiderea restaurantelor si a magazinelor neesentiale, in contextul in care actualul val al pandemiei de coronavirus scade, a anuntat duminica ministrul Sanatatii, Jan Blatny, potrivit Reuters. Cehia va reduce nivelul de risc de la 4 la 3 (pe o scara…

- Cooperarea cu Israelul in domeniul medical „este foarte utila” FOTO: gov.ro Aflat în vizita la Tel Aviv, premierul Ludovic Orban a apreciat drept excelenta cooperarea dintre autoritatile române si cele israeliene în privinta modului de gestionare a pandemiei. …

- 30 de ventilatoare de terapie intensiva achiziționate prin programul RescUE de catre Uniunea Europeana au plecat catre Praga, Cehia, in sprijinul medicilor care intervin in lupta impotriva pandemiei generata de Covid-19, au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgența,…

- Cehia va incepe sa construiasca spitale de campanie pentru pacientii cu COVID-19, au declarat joi oficiali guvernamentali, in timp ce tara se confrunta cu cea mai rapida rata de infectare din Europa, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Ministrul de interne Jan Hamacek a declarat pentru agentia de…

- Un restaurant din centrul istoric al orașului Praga, Cehia, a inventat un desert in forma de coronavirus, care are deja succes la clienți, noteaza Reuters.Restaurantul ”Madona Neagra” ar fi in mod normal aglomerata de clienți care ii admira interiorul cubist, dar a suferit dupa ce turismul s-a prabușit…

- Partidul premierul ceh Andrej Babis a castigat sambata 10 din 13 alegeri regionale, intr-un vot considerat un indicator al sprijinului pentru modul in care partidul gestioneaza al doilea val al epidemiei de coronavirus, transmite Reuters potrivit news.ro.Prezenta la vot in alegerile pentru…

- Numarul de cazuri de infectii cu noul coronavirus este pentru a doua zi in scadere in Cehia, ajungand sambata la 2.046, numar totusi mare pentru o zi de weekend cand sunt analizate mai putine teste decat in cursul saptamanii, conform datelor date publicitatii duminica de Ministerul Sanatatii de la…

- Cehia a raportat cea mai mare creștere a infecțiilor zlinice cu coronavirus pentru a treia zi consecutiv, inregistrand 1.541 de noi cazuri, scrie Reuters.A fost a cincea zi consecutiv in care numarul de noi cazuri s-a situat la peste 1.000 de persoane, intr-o țara cu 10,7 milioane de oameni, creștere…