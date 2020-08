Cehia anunţă acordarea de ajutor financiar şi medical susţinătorilor democraţiei din Belarus Cehia a decis sa ofere ajutor financiar si medical sustinatorilor miscarii democratice din Belarus, informeaza dpa. In cadrul sedintei de luni, executivul ceh a anuntat punerea la dispozitie a aproximativ 400.000 de euro (470.000 de dolari) pentru un fond de solidaritate. Ministrul de externe Tomas Petricek a declarat ca Cehia vrea sa acorde un ajutor practic."Belarusilor ar trebui sa li se acorde dreptul de a decide liber cu privire la viitorul lor", a declarat seful diplomatiei de la Praga. Banii sunt destinati persoanelor care au fost victime ale violentei sau ale torturii sau care si-au pierdut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a anuntat, luni, ca va continua acordarea sprijinului financiar in valoare de 500 de lei lunar pentru adultii cu dizabilitati, de care beneficiaza peste 50.000 de adulti, potrivit news.ro.“Banii alocati pensionarilor si persoanelor cu dizabilitati nu sunt “pomeni”, asa cum…

- Primaria Sectorului 4 continua sa sprijine unitațile sanitare in lupta de combatere și tratare a infecției cu noul tip de coronavirus, SARS-CoV2 (COVID-19). In contextul creșterii numarului de imbolnaviri din ultimele zile, Primaria Sectorului 4 acorda un ajutor financiar de urgența, in valoare…

- Zeci de persoane au fost ranite marti seara, dintre care patru grav, cand un tren de persoane a lovit un marfar stationat in apropiere de Praga, au anuntat serviciile de prim-ajutor, scrie AFP preluat de agerpres.Citește și: Rusia incepe distribuirea vaccinului impotriva coronavirusului: Va…

- Saptamana trecuta, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a dezvaluit ca a purtat discuții atat cu premierul Ludovic Orban, cat și cu ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode, respectiv ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, privind metroul clujean.

- Cehia va renunța la purtarea obligatorie a maștilor de protecție din 1 iulie, cu excepția capitalei Praga, a declarat joi ministrul Sanatații, citat de AFP.Introdusa in 19 martie, obligația de a purta maști faciale a determinat numeroși cehi sa și le coasa acasa, in condițiile unei grave penurii de…

- Ziarul Unirea Prima primarie din județul Alba care face demersuri sa acorde bani pentru bone: Cați bani vor putea primi beneficiarii daca proiectul va fi aprobat Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a propus un proiect de sprijinire a tinerelor familii prin acordarea unui ajutor financiar pentru…

- Peste 2.600 de parinți din Republica Moldova au cerut autoritatilor sa redeschida gradinițele sau, iar daca acest lucru nu este posibil, sa le ofere parinților ajutor financiar in aceasta perioada, pentru a putea angaja bone sau sa stea acasa cu copiii.

- Consiliul Local Iași a aprobat, ieri, alocarea sumei de 2,25 milioane lei catre Politehnica Iași. Banii vor fi virati in conturile moldovenilor prin intermediul Academiei clubului din Copou, in trei rate, sumele aproximative fiind de 700.000, 1.350.000 și 200.000 de lei. Ajutor de la Primarie pentru…