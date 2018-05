Cehia: Andrej Babis, desemnat din nou premier la 6 iunie

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia de la Roma a anuntat duminica seara ca Giuseppe Conte a renuntat la mandatul de premier desemnat al Italiei. Luigi Di Maio si Matteo Salvini, liderii miscarilor antisistem si, respectiv, de extrema dreapta din Italia, si-au exprimat furia deoarece seful statului a respins nominalizarea…

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca PSD si ALDE sacrifica total Romania si viitorul romanilor. Intr-o postare pe Facebook, liderul USR spune ca pentru Liviu Dragnea si ai sai, directia de politica externa a Romaniei este alaturi de Viktor Orban si Milos Zeman spre iliberalism si ne-Europa. Președintele…

- Romania, Cehia si Ungaria au blocat planurile de adoptare a unei declaratii comune a Uniunii Europene prin care se condamna mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim. In replica, Autoritatea Palestiniana le avertizeaza ca vor "suporta toate consecintele". Diplomati europeni si oficiali…

- Ministerul ceh al Afacerilor Externe a anuntat miercuri redeschiderea in luna mai a consulatului onorific de la Ierusalim, in timp ce presedintele Milos Zeman a reiterat cu aceasta ocazie dorinta sa ca Praga sa-si mute in acest oras ambasada, aflata in prezent la Tel Aviv, transmite AFP, care noteaza…

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. UPDATE 16: 53 Paisprezece state UE expulzeaza diplomati rusi…

- Un fost agent al unei unitati speciale a politiei din timpul comunismului, Zdenek Ondracek, a demisionat marti de la conducerea unei comisii parlamentare insarcinate cu controlul politiei in Cehia, in urma unui val de proteste declansat de numirea sa vineri, relateaza AFP si Reuters. 'Demisionez…

- Parlamentarul comunist Zdenek Ondracek va conduce Comisia parlamentara insarcinata cu controlul GIBS, serviciul de inspectie a fortelor politiei, in pofida puternicei indignari venite din partea deputatilor de dreapta, minoritari in cadrul camerei inferioare a parlamentului. El a obtinut…