Cehia a înregistrat cea mai ridicată temperatură în luna aprilie din ultimii 30 de ani Institutul de Hidrometeorologie din Cehia (CHMI) a inregistrat, joi, cea mai ridicata temperatura pentru ziua de 19 aprilie din ultimii 30 de ani, informeaza agentia Xinhua. Recordul de temperatura maxima a fost doborat in cursul zilei de joi la 41 dintre cele 150 de statii meteorologice de pe teritoriul tarii. Meteorologii au masurat 26,5 grade Celsius in Brno-Zabovresky din nord-vestul localitatii Brno, centrul administrativ al regiunii Moravia de Sud. Conform CHMI, temperaturile tipice in mod obisnuit pentru sezonul de vara vor continua si in cursul zilei de vineri. Valorile inregistrate in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

