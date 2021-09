Stiri pe aceeasi tema

- Executivul israelian a inceput chiar achiziția dozelor de vaccin. ”Nu știm cand se va intampla. Sper ca va fi nevoie de a patra doza mult mai tarziu decat acum, sper ca efectul celei de-a treia doze va dura mai mult”, a declarat directorul general al Ministerului Sanatații, Nachman Ash, citat de Bloomberg…

- Italia va administra cea de-a treia doza de vaccin impotriva COVID-19 persoanelor fragile incepand cu luna aceasta. Anunțul a fost facut de catre ministrul italian al sanatații, Roberto Speranza.

- Guvernul ceh va folosi vaccinurile Pfizer si Moderna pentru cel de-al doilea rapel si le recomanda sa se vaccineze tuturor celor cu varsta peste 60 de ani.In plus, premierul Andrej Babis a declarat ca executivul va oferi bonusuri medicilor de familie care vor convinge mai multi oameni cu varsta de peste…

- Polonia va incepe din 1 septembrie administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 pentru persoanele care au sistemul imunitar slabit, a anunțat ministrul sanatații, Adam Niedzielski.

- Peste 200 de pacienți din cei circa 360 internați cu Covid in spitalele din Israel sunt in stare foarte grava, iar 37 sunt conectați la aparatele de respirație artificiala relateaza Agerpres, care citeaza dpa. Duminica, Israelul a inceput imunizarea generala cu cea de-a treia doza de vaccin abticoronavirus…

- Varianta Delta face ravagii peste tot in lume. Pentru a ține sub control o viitoare pandemie, Ungaria este una dintre țarile care a decis inceperea imunizarii cu cea de-a treia doza de ser anti-Covid19. Pentru a evita valul pandemic care amenința intregul glob pamantesc, prim-ministrul Viktor Orban…

- Cetatenii din Ungaria se vor putea vaccina anti-COVID-19 cu a treia doza, incepand de la 1 august, iar imunizarea va fi obligatorie la cadrele medicale, a declarat prim-ministrul Viktor Orban vineri, la postul public Radio Kossuth, mentionand riscurile asociate variantei Delta a coronavirusului, transmit…

- Varianta Delta face ravagii peste tot in lume. Pentru a ține sub control o viitoare pandemie, Israelul incepe imunizarea cu cea de-a treia doza de ser anti-Covid19. Care sunt persoanele ce pot beneficia de un nou rapel? Anunțul a fost facut in urma cu scurt timp de ministrul Sanatații, Nitzan Horowitz.