Cehia a declanșat un amplu studiu privind imunizarea populației Autoritatile din Cehia au anuntat, marti, lansarea unei campanii de testare pentru detectarea COVID-19 pe un esantion de 27.000 de persoane care nu prezinta simptomele bolii, in scopul realizarii unui studiu pe tema imunitatii colective, informeaza AFP, preluat de Agerpres. Scopul acestui studiu, care, intr-o prima etapa, va cuprinde 5.000 de persoane, este masurarea ratei

