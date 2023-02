Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau din Belarus Aleksandr Lukasenko au discutat la Moscova despre cooperarea dintre cele doua tari in materie de economie si securitate, potrivit informatiilor difuzate de agentiile de presa rusesti, informeaza dpa. Presedintele Lukasenko a subliniat cooperarea…

- Ucraina promite ca nu va folosi arme occidentale impotriva teritoriului Rusiei, a declarat, intr-un interviu pentru presa germana, cancelarul Olaf Scholz. Cancelarul Germaniei a precizat ca a discutat acest subiect cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. „Avem un consens pe acest subiect”, a precizat…

- Ucraina promite ca nu va folosi arme occidentale impotriva teritoriului Rusiei, a declarat, intr-un interviu pentru presa germana, cancelarul Olaf Scholz. Cancelarul Germaniei a precizat ca a discutat acest subiect cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. „Avem un consens pe acest subiect”, a precizat…

- Polonia ar fi dispusa sa trimita avioane de vanatoare F-16 Ucrainei in cazul unui consens in cadrul NATO, a afirmat miercuri premierul polonez, Mateusz Morawiecki, citat de AFP. „Daca ar exista o decizie a tuturor statelor membre ale NATO, as fi favorabil trimiterii acestor avioane de vanatoare”, a…

- Polonia ar fi dispusa sa trimita avioane de vanatoare F-16 Ucrainei in cazul unui consens in cadrul NATO, a afirmat miercuri premierul polonez, Mateusz Morawiecki, citat de AFP. „Daca ar exista o decizie a tuturor statelor membre ale NATO, as fi favorabil trimiterii acestor avioane de vanatoare”, a…

- Importantul consilier al presedintelui Ucraieni, Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak le-a cerut sambata aliatilor Kievului ”sa gandeasca mai repede” referitor la intensificarea sprijinului lor militar, la o zi dupa ce acestia nu au reusit sa ajunga la un acord in privinta trimiterii unor tancuri de…

- Invazia Ucrainei a afectat reputatia Rusiei la nivel global si aproape fiecare tara din lume are acum o viziune mai pozitiva asupra Ucrainei decat asupra Rusiei. Potrivit noilor date din sondajul global al Morning Consult, nu este o victorie totala pentru Kiev: in timp ce Ucraina este in top in peste…

- De la 1 ianuarie, Germania va prelua comanda forței de intervenție rapida a NATO – cu cel mai inalt nivel de pregatire din cadrul Alianței – punand in alerta mii de soldați, care vor fi gata sa fie dislocați in cateva zile. „Germania este un aliat important și le mulțumim ca au acceptat comanda VJTF…