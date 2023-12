Stiri pe aceeasi tema

- Republica Ceha a declarat, sambata, zi oficiala de doliu pentru victimele atacului armat de la Universitatea Karolinska din Praga comis in aceasta saptamana, informeaza agentia DPA, potrivit Agerpres.Steagurile au fost coborate in berna pe cladirile publice si panglici negre atasate. Prim-ministrul…

- Autoritațile cehe au publicat mai multe detalii despre cel mai grav atac armat in masa din Praga și despre evenimentele care au precedat atacul. O inregistrare video a poliției a surprins momentul in care ofițerii au intrat in cladirea unei universitați din Praga in timpul celui mai grav atac armat…

- Ca urmare a socantului atac de la Praga, Cehia, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel transmite un mesaj Preafericitul Parinte Rastislav, Arhiepiscop de Presov, Mitropolit al Bisericii Ortodoxe din Tinuturile Cehe si Slovacia "Vestea tragicului eveniment din dupa amiaza zilei de joi, 21 decembrie…

- In urma evenimentului teribil care a avut loc astazi, presedintele ceh Petr Pavel s-a declarat "socat" de atacul armat de joi de la Universitatea Carolina din Praga și a venit cu prima reacție in acest caz. Iata ce declarații a afcaut!

- Mai mulți oameni au murit in urma unui atac armat comis la o universitate din Praga, a anunțat Poliția ceha. Poliția din Cehia: Autorul atacului este un student al universitații Autorul atacului armat comis joi era un student de 24 de ani de la Universitatea Carol, a anunțat Poliția cehna, citata de…

- Noi detalii au ieșit la iveala in urma atacului armat din Praga! S-a aflat care a fost ultimul mesaj postat pe internet de ucigașul de 24 de ani, inainte de a produce decesul a peste 15 persoane.

- Peste 15 persoane au fost ucise, iar alte 24 ranite, joi, intr-un atac armat la Universitatea Carolina din Praga, anunta politia ceha, relateaza BBC News, conform news.ro.Autorul atacului, ”eliminat” de politisti, era un student la Facultatea de Arte a Universitatii Caroline, anunta politia. Atacatorul…