Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii CFR protesteaza luni, intre orele 10.00 – 12.45, langa Parcul din fata Ministerului Transporturilor. Acestia au mai multe solicitari, printre care aprobarea bugetului la CFR Calatori si CFR Infrastructura si o salarizare care sa duca la cresterea eficientei angajatilor, transmite News.ro.…

