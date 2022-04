Ceea mai mare centrală electrică din Rusia, cuprinsă de flăcări. Există suspiciunile unui sabotaj intern – VIDEO O centrala electrica recent inaugurata in Rusia a fost distrusa de un incendiu devastator. Exista suspiciunile unui sabotaj intern. Este vorba despre Sahalin GRES-2, cea mai mare termocentrala electrica inaugurata de ruși in 2019. 30 de persoane au fost evacuate in siguranța din termocentrala, spun autoritațile. Cauza oficiala care ar fi dus la incendiu ar […] The post Ceea mai mare centrala electrica din Rusia, cuprinsa de flacari. Exista suspiciunile unui sabotaj intern - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

