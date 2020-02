Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a acceptat in premiera sa examineze plangerea depusa impotriva Frantei in urma refuzului acestui stat de a repatria o familie de jihadisti, transmite luni AFP.



Doi francezi au sesizat in mai 2019 Curtea de la Strasbourg pentru a obtine condamnarea statului francez pentru refuzul de a o repatria pe fiica lor, nascuta in 1991 si plecata in Siria in 2014, unde a nascut doi copii, acum in varsta de 5 si, respectiv, aproape 4 ani.



Cei doi copii si mama lor au fost raniti in lupta de la Baghouz, ultimul bastion al gruparii jihadiste…