Anturajul opozantului rus Aleksei Navalnii, spitalizat la reanimare in Siberia dupa ce a fost victima unei "otraviri" potrivit apropiatilor sai, a sesizat vineri Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a obtine de la autoritatile ruse autorizatia de a-l transfera in Germania, informeaza institutia, potrivit AFP. Anturajul "cere ca CEDO sa invite guvernul rus sa autorizeze ca dl Navalnii sa fie transportat in Germania pentru a primi ingrijiri", a precizat aceeasi sursa, precizand ca acest caz "va fi examinat in zilele urmatoare". CEDO, cu sediul la Strasbourg, a fost sesizata in baza…