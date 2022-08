Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a respins, miercuri seara, recursul parinților unui copil din Marea Britanie, in varsta de 12 ani, aflat in moarte cerebrala, impotriva retragerii tratamentului de menținere in viața. In ciuda eșecurilor succesive in instanța, parinții și-au continuat demersurile…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins miercuri un recurs al parintilor lui Archie Battersbee, un baiat britanic in varsta de 12 ani care se afla in stare de moarte cerebrala, impotriva unei hotarari de oprire a ingrijirilor care-l mentin in viata, anunta Curtea, relateaza AFP, potrivit…

- Tragedia unei familii aduce speranța și bucurie in altele. Un tanar de 37 de ani, aflat in moarte cerebrala la Spitalul Județean din Timișoara va salva alte vieți dupa ce familia a acceptat sa i se doneze organele. Operația de prelevare a avut loc astazi la pranz, la Spitalul Judetean. Echipe medicale…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a constatat luni ca Turcia nu i-a respectat decizia de a-l elibera pe filantropul Osman Kavala, transmite Reuters, observand ca s-a facut astfel un pas intr-un proces care poate duce la suspendarea tarii din Consiliul Europei. Osman Kavala se afla in detentie…

- Ei au fost condamnati la moarte la 9 iunie de Curtea Suprema a autoproclamatei Republici Populare Donetk.Curtea Europeana a Drepturilor Omului CEDO , sesizata in procedura de urgenta, a cerut joi Moscovei sa nu execute doi soldati britanici condamnati la moarte de autoritatile separatiste proruse pentru…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), sesizata in procedura de urgenta, a cerut joi Moscovei sa nu execute doi soldati britanici condamnati la moarte de autoritatile separatiste proruse pentru ca au luptat alaturi de armata ucraineana la Mariupol, potrivit AFP.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat joi Polonia pentru ca a incercat sa ”reduca la tacere” un judecator care criticase deschis reforma justitiei din aceasta tara, transmite AFP. „Acumularea de masuri” luate impotriva magistratului Waldemar Zurek „a urmarit sa il intimideze din cauza…

- Moartea unui tanar, gasit inecat langa o microhidrocentrala in zona Curtea de Argeș, a provocat sesizarea Curții Europene a Drepturilor Omului. Tatal indurerat a sesizat faptul ca organele de cercetare au tratat superficial cazul morții intervenite pe 21 mai 2014 și a solicitat despagubiri morale, iar…