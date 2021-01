Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a apreciat joi drept "partial admisibila" plangerea depusa de Ucraina impotriva Rusiei dupa anexarea Crimeei in 2014, o decizie pe fond urmand sa intervina "la o data ulterioara", relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Kievul acuza Moscova ca s-a facut…

- "Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa suplimentarea ordinii de zi, a hotarat sesizarea Inspectiei Judiciare (...) in vederea efectuarii verificarilor prealabile cu privire la eventuala savarsire a abaterii disciplinare prevazuta de art.99 lit.t din Legea nr.303/2004…

- Doua dintre stadioanele care au fost construite in vederea desfașurarii EURO 2020, Ghencea și Arcul de Triumf, au fost terminate și au primit unda verde pentru a putea fi folosite drept terenuri de antrenament pentru echipele naționale care vor veni in Romania.Austria, Macedonia de Nord și Ucraina sunt…

- BUCUREȘTI, 2 ian – Sputnik. Ministerul Apararii a raportat vineri ca a detectat in jur de 2 900 de avioane de lupta și 1 100 de avioane de recunoaștere in apropierea spațiului aerian rus. Conform datelor, in ciuda pandemiei Covid-19, trupele de inginerie radio au organizat mai mult de 100 de exerciții…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit in acest an condamnari prin care Romania trebuie sa plateasca despagubiri in valoare de 34,7 milioane de euro, iar 97% din aceasta suma (33,87 milioane de euro) reprezinta despagubiri in dosare pierdute pentru nerespectarea dreptului de proprietate…

- Partidul AUR a luat act de noua dispozitie emisa de autoritatile ucrainene privind anularea statutului de limba regionala al limbii romane. Masura anuntata de Administratia Regionala de Stat Cernauti afecteaza identitatea comunitatii romanesti din Ucraina, populatie autohtona care locuieste in mod traditional…

- Partidul AUR solicita autoritatilor de la Bucuresti interventia de urgenta pe cale politica si diplomatica pentru mentinerea statutului de limba regionala al limbii romane, dupa ce autoritatile ucrainene au emis o dispozitie privind anularea acestui statut. "Ucraina incalca sistematic drepturile sutelor…