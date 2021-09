Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis ca mesajele private ale soțului de pe site-urile de intalniri pot fi probe in instanța in procesele de divorț sau de incredințare a minorilor. Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis ca mesajele private ale soțului de pe site-urile de intalniri…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marti Rusia pentru „lipsa unei anchete adecvate” asupra asasinarii Nataliei Estemirova, o militanta care a denuntat crime care ar fi fost comise de membri ai fortelor de ordine in Cecenia, relateaza AFP.

- Turcia, vizata constant de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), a fost din nou criticata marti de bratul judiciar al Consiliului Europei, pentru condamnarea unui imam din cauza postarilor sale pe Facebook, informeaza AFP citata de Agerpres.Reclamantul, Resur Üçdag, a fost…

- Turcia, vizata constant de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), a fost din nou criticata marti de bratul judiciar al Consiliului Europei, pentru condamnarea unui imam din cauza postarilor sale pe Facebook, informeaza AFP. Reclamantul, Resur Ucdag, a fost condamnat penal in 2016…

- Slovacia a dat asigurari Consiliului Europei ca ia în serios decizia de a oferi compensații femeilor rome care au fost victime ale sterilizarii forțate, relateaza Euractiv.Dunje Mijatovic, comisarul Consiliului pe probleme legate de drepturile omului, le-a reamintit într-o scrisoare…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marti, 29 iunie, Polonia, dupa revocarea a doi judecatori fara motiv si fara posibilitate de apel, criticand cu aceasta ocazie si o reforma din 2017 care a pus justitia sub control politic, sub pretextul refacerii „increderii in puterea judecatoreasca”.…