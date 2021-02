CEDO ordonă Rusiei eliberarea "imediată" a lui Navalnîi (site-ul opozantului) Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a dispus &"cu efect imediat&" eliberarea opozantului rus Aleksei Navalnîi, argumentând riscuri pentru viața sa, potrivit unei decizii publicate miercuri pe site-ul criticului de la Kremlin, relateaza AFP.

Textul indica faptul ca Curtea solicita Rusiei "sa elibereze reclamantul. Aceasta masura se aplica cu efect imediat". Contactata de AFP, instanța din Strasbourg a confirmat aceasta decizie.

Activistul anticorupție în vârsta de 44 de ani și unul dintre cei mai vocali critici ai președintelui Vladimir Putin a fost… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

