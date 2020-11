Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele gruparii neonaziste Zori Aurii, Christos Pappas, s-a sustras vineri arestarii in Grecia, spre deosebire de liderul si de alti zeci de membri ai partidului care s-au predat joi politiei, dupa emiterea unui mandat de arestare pe numele lor, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- Liderul Partidului grec Zori Aurii (neonazist) Nikos Michaloliakos - un negationist al Holocaustului si un admirator al national-socialismului (nazism) - a fost condamnat miercuri la 13 ani de inchisoare - cu executare - de catre Curtea Penala de la Atena, care l-a gasit vinovat de conducerea unei „organizatii…

- Brenton Tarrant, austalianul care in 2019 a ucis 51 de persoane in urma unor atacuri armate care au vizat doua moschei din Christchurch a fost condamnat la inchisoare pe viata fara posibilitatea de a fi eliberat conditionat, informeaza BBC. Barbatul in varsta de 29 de ani a devenit prima persoana din…

- Capitanul echipei de fotbal Manchester United, Harry Maguire, a fost condamnat la 21 de luni si 10 zile de inchisoare cu suspendare in Grecia pentru agresiune, insulte si tentativa de coruptie, dar jucatorul va face apel, informeaza AFP. La putin timp dupa anuntarea verdictului de catre…

- Continua cosmarul lui Harry Maguire in Grecia. Capitanul lui Manchester United a fost arestat in urma cu cateva zile in Mykonos. Se afla in vacanta alaturi de sora si fratele sai, de iubita si de un grup de prieteni. Totul a inceput dupa un conflict intr-un bar, cu un alt grup de petrecareti. La aparitia…

- Capitalul Manchester United, Harry Maguire, a fost condamnat marți la 21 de luni și 10 zile de închisoare cu suspendare pentru agresiune și insulte de catre un tribunal de pe insula Syros, potrivit unei surse judiciare, relateaza AFP. Harry Maguire (27 de ani), capitanul lui Manchester United,…

- Proprietarul unui restaurant din Malaezia a fost condamnat la 5 ani de inchisoare, dupa ce a incalcat regulile de carantina si a infectat si alte persoane. Barbatul a mai primit si o amenda substantiala.