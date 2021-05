CEDO, lovitură puternică pentru negaționiștii COVID-ului Persoanele care s-au opus masurilor de restricție impuse de autoritațile romane in timpul perioadei de pandemie și acelea care neaga existența coronavirusului au primit azi o lovitura puternica de la CEDO. Europarlamentarul Chris Terheș , impins in Parlamentul European de catre PSD, a reclamat la CEDO ca instituirea starii de urgența anul trecut a echivalat cu un arest la domiciliu, deci i-au fost incalcate o sumedenie de drepturi fundamentale. CEDO a zis ca nici pomeneala de așa ceva și i-a respins acțiunea. Citește și: DINCU analizeaza protestele: Nu se pot compara! Terheș, fost preot,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

