Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Franta sa plateasca 6,5 milioane de euro unui barbat care a ramas cu handicap grav dupa ce a fost arestat de agenti de securitate ai SNCF (compania nationala de cai ferate din Franta) si politisti in 2004, relateaza AFP.



Potrivit hotararii CEDO, reclamantul, Abdelkader Ghedir, a fost maltratat in timpul arestarii sale intr-o gara din regiunea pariziana in urma cu 14 ani.



Barbatul, in prezent in varsta de 35 de ani, a fost arestat pe 30 noiembrie 2004 in gara Mitry-Mory de agenti de securitate ai SNCF, care l-au predat…