Opinia publica de peste Prut s-a grabit sa "deschida șampania", dupa ce Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis o noua condamnare a Federației Ruse. Una pentru rele tratamente, condiții inumane și degradante de detenție și tratament medical insuficient pentru doi deținuți. Astfel ca, in cauza Mirca, cererea nr. 7845/06 a fost soluționata la CEDO […]