- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a constatat luni ca Turcia nu i-a respectat decizia de a-l elibera pe filantropul Osman Kavala, observand ca s-a facut astfel un pas intr-un proces care poate duce la suspendarea tarii din Consiliul Europei, relateaza Reuters, citat de Agerpres.

- Președintele Paul Kagame, al statului Ruanda, s-a intalnit miercuri (22 iunie) cu Prințul Charles al Marii Britanii și cu soția Camilla, inaintea unui summit al liderilor Commonwealth-ului. Kagame și soția sa Jeannette l-au salutat pe moștenitorul britanic la tron și au realizat o ședința foto, inainte…

- Parlamentul Rusiei a adoptat, marți, un proiect de lege care pune capat jurisdicției Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) in țara, o ruptura provocata de razboiul Rusiei din Ucraina, potrivit Reuters. Astfel se elimina o cale legala pe care rușii, inclusiv opozantul Alexei Navalnii, au folosit-o…

- Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului rus) a adoptat marti in a treia si ultima lectura o lege care permite Rusiei sa nu mai puna in aplicare deciziile Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), dupa excluderea acesteia din Consiliul Europei in luna martie, relateaza AFP. ‘Curtea Europeana…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marti Turcia pentru incalcarea drepturilor omului in cazul detentiei arbitrare a presedintelui filiale turce a Amnesty International, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un tribunal din Turcia l-a condamnat pe activistul și filantropul Osman Kavala la inchisoare pe viața, intr-un caz pe care aliații internaționali ai Turciei il considera unul politizat. Acesta este acuzat ca a incercat sa rastoarne guvernul de la Ankara, in lovitura de stat eșuata, din 2016, potrivit…