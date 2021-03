CEDO condamnă Ungaria pentru tratamentele aplicate unei familii de migranţi Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marti Ungaria pentru mai multe incalcari ale drepturilor unei familii de solicitanti de azil in 2017, in special privarea de hrana la care a fost supus tatal timp de patru luni, relateaza AFP. Dupa ce a formulat o cerere de azil, familia, care are trei copii, a fost plasata intr-o zona de tranzit, mai intai intr-un container de 13 metri patrati, apoi in izolare intr-un alt container, atunci cand unii membri au fost testati pozitiv cu hepatita B. Tatal, din cauza faptului ca era la a treia cerere de azil, "nu mai avea dreptul sa primeasca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

