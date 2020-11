Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marti Turcia pentru arestarea preventiva a unui jurnalist suspectat de 'propaganda' in favoarea unor organizatii 'considerate teroriste', desi nu existau 'suspiciuni plauzibile', transmite AFP.



Judecatorii de la Strasbourg au apreciat in unanimitate ca arestarea in acest caz reprezinta o incalcare a dreptului la libertate si siguranta garantat prin articolul 5 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului. Cu majoritate, instanta a decis de asemenea ca a fost incalcat dreptul la libera exprimare consfintit…