Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat, joi, Romania si Lituania in cazul presupuselor centre de detentie secrete ale CIA. Cazul sauditului Abd al Rahim al-Nashiri a ajuns pe masa judecatorilor europeni dupa ce acesta a facut plangere...

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis joi ca Romania a comis mai multe incalcari ale drepturilor omului ca urmare a complicitatii sale in programul centrelor de detentie secrete ale CIA, releva un comunicat de presa al CEDO. Instanta europeana s-a pronuntat joi in cazul plangerii depuse…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis joi ca Romania a comis mai multe incalcari ale drepturilor omului ca urmare a complicitatii sale in programul centrelor de detentie secrete ale CIA, releva un comunicat de presa al CEDO.Instanta europeana s-a pronuntat joi in cazul plangerii depuse…

- Romania si Lituania au fost gasite vinovate, joi, de Curtea Europeana a Drepturilor Omului de incalcari ale conventiei care interzice tortura in cazurile lui Al Nashiri si respectiv Abu Zubaydah, in urma participarii ceor doua tari la programul inchisorilor secrete CIA.

- Romania si Lituania au fost condamnate joi de Curtea Europeana pentru Drepturile Omului in dosarul inchisorilor secrete ale CIA. Deciziile au venit in dosarele Abu Zubaydah vs Lituania si Al Nashiri vs Romania.

- Instanta europeana s-a pronuntat joi in cazul plangerii depuse contra Romaniei de cetateanul saudit Abd al Rahim al-Nashiri si al plangerii lui Zayn al-Abidin Muhammad Husayn, alias Abu Zubaydah, contra Lituaniei, cu privire la predarea lor catre presupuse centre de detentie secrete ale CIA. Abd al-Rahim…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat, Romania si Lituania in cazul presupuselor centre de detentie secrete ale CIA. Instanta europeana s-a pronuntat joi in cazul plangerii...

- Deficitul de locuri de cazare a fost anul trecut de peste 4.000, raportat la un numar de 23.450 de detinuti, arata raportul de bilant al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) pe anul 2017 prezentat miercuri. Pentru nerespectarea conditiilor materiale, statul roman a fost obligat de Curtea…