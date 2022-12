Stiri pe aceeasi tema

Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a facut astazi public proiectul privind reformarea sistemului de pensii de serviciu, reforma asumata prin PNRR.

Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, care se lupta cu extradarea din Marea Britanie in Statele Unite, unde este cautat pentru acuzații penale, a depus un recurs la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO).

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marti Romania in legatura cu restituirea bunurilor nationalizate de fostul regim comunist, considerata insuficient de eficace, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Pe 20 octombrie 2022, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins plangerea cu nr. 32916/20 depusa de Camelia Bogdan in urma celei de a doua excluderi din magistratura, anunța Grupul de investigații Politice (GIP).

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a afirmat, marti, ca trebuie revenit "la normalitate" in privinta pensiilor si a varstei de pensionare, argumentand ca jalonul care se refera la reforma pensiilor nu va fi eliminat din PNRR sub nicio forma.

Incepand cu luna ianuarie a anului 2023, varsta de pensionare se majoreaza in Romania, in conformitate cu legislația aflata in vigoare. Mai exact, din ianuarie 2023, femeile vor ieși mai tarziu la pensie, cu... Citește AICI la cat SE MAJOREAZA varsta de pensionare pentru femei, incepand cu anul 2023...

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) s-a pronuntat marti pentru ''prima data'' asupra unei legislatii care autorizeaza eutanasia, validand procedura belgiana care duce la actul eutanasierii, dar condamnand Bruxellesul pentru ''sfidarile'' in controlul a posteriori, informeaza France Presse.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a declarat, in unanimitate, ca cererile Danielei și ale lui Adrian Nastase sunt inadmisibile, in cauza „Nastase impotriva Romaniei", care se se refera la procedurile penale in care cei doi au fost acuzați ca au importat ilegal bunuri pentru uz propriu.