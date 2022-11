Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marti Romania in legatura cu restituirea bunurilor nationalizate de fostul regim comunist, considerata insuficient de eficace, scrie AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sweden‘s new prime minister vowed on Tuesday a firmer stance on fighting crime and terrorism during a visit to Turkey where he will seek the approval of President Tayyip Erdogan for his country’s bid to join NATO, according to Reuters. Sweden and Finland applied to join NATO in May in response to Russia’s…

- The German government wants the EU to enter swiftly into renewed trade talks with the U.S. following the midterm elections on Tuesday, a spokesperson said Monday, according to Politico. “There is a desire to have conversations [with the U.S. administration on a new trade deal] and move forward quickly,”…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins, joi, 20 octombrie, plangerea cu nr. 32916/20 depusa de Camelia Bogdan in urma celei de a doua excluderi din magistratura. Completul CEDO a luat decizia in unanimitate, dezvaluie Grupul de Investigații Politice (GIP). Potrivit GIP, plangerea Cameliei…

- Podul inaugurat de Putin care leaga Crimeea de Rusia prin stramtoarea Kerch, e in flacari. O parte din calea rutiera este afectata. Traficul e oprit. Potrivit informațiilor preliminare, un rezervor de combustibil a luat foc pe una dintre secțiunile podului din Crimeea”, a relatat RIA citand un oficial…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a respins cererile Danei și a lui Adrian Nastase, referitoare la procedurile penale in care cei doi au fost acuzați ca au importat ilegal bunuri pentru uz propriu. Decizia CEDO a fost luata in unanimitate. In cauza Nastase impotriva Romaniei, CEDO a declarat, in…

- Persoanele sanctionate contraventional pentru ca nu au completat formularul digital de intrare in Romania au termen 90 de zile incepand de miercuri pentru a depune la directia de taxe si impozite din cadrul primariei de domiciliu o cerere de restituire a sumei platite. Ministerul Dezvoltarii a aprobat…