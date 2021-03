Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat joi Franta cu privire la faptul ca a predat Romaniei un barbat, in baza unui mandat de arestare european, in pofida riscului unor eventuale rele conditii de detentie, relateaza AFP. Sapte judecatori ai Curtii au stabilit – in unanimitate…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat joi Franta cu privire la faptul ca a predat Romaniei un barbat, in baza unui mandat de arestare european, in pofida riscului unor eventuale rele conditii de detentie, relateaza AFP, potriivt news.ro. Sapte judecatori ai Curtii au stabilit…

- Condamnat deja la trei ani de inchisoare in septembrie anul trecut, un vanzator de mașini cu profilul „escrocului perfect” a fost din nou condamnat la patru ani și jumatate de inchisoare, miercuri in fața instanței Rodez. De data aceasta, el vindea vehicule din Romania fara sa le livreze vreodata, scrie…

- UPDATE, ora 11:18 – Mai multe grupuri si asociatii civice, intre care Declic, Corupția Ucide, Evoluție in Instituție, Reset Iași și Brașovul Civic organizeaza, de la ora 18:00, un protest, in fata Tribunalelor Bucuresti si Iasi fata de decizia judecatorilor de a nu redeschide ancheta in dosarul ’10…

- Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat marti Elvetia pentru ca a aplicat o amenda mare unei cersetoare din Romania, pentru cersetorie pe un drum public din Geneva, informeaza AFP.