- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a pronuntat in aceasta saptamana 6 hotarari prin care a obligat statul roman sa plateasca despagubiri de peste 15 milioane de euro proprietarilor ale caror imobile nationalizate au fost vandute chiriasilor, a anuntat vineri Asociatia pentru Proprietate Privata…

- Statul roman a pierdut in șase cauze la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg, intrucat nu a rezolvat situația proprietarilor ale caror imobile au fost naționalizate in timpul...

- Anturajul opozantului rus Aleksei Navalnii, spitalizat la reanimare in Siberia dupa ce a fost victima unei "otraviri" potrivit apropiatilor sai, a sesizat vineri Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a obtine de la autoritatile ruse autorizatia de a-l transfera in Germania, informeaza…

- Doua echipe din Anglia, Manchester United si Wolverhampton Wanderers, s-au calificat in sferturile de finala ale Europa League, alaturi cate de una din Italia, Germania, Spania, Elvetia, Ucraina si Danemarca. Inter Milano o va infrunta in sferturi pe Bayer Leverkusen, Manchester United…

- Forumul Judecatorilor din Romania a constatat ca sediile instanțelor de judecata au devenit deja focare de raspandire a virusului SARS-CoV-2, existand cazuri numeroase in foarte multe dintre instanțele mari din municipiile importante ale țarii. Acest fapt a determinat inchiderea temporara a unor instanțe…

- La sase ani dupa abdicare, fostul rege al Spaniei, Juan Carlos I, pare din ce in ce mai discreditat, obiect al unor anchete in Elvetia si in Spania pentru suspiciuni de coruptie si informatii calificate drept "ingrijoratoare" de catre guvernul spaniol, potrivit France Presse.

