- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis ca este ilegala acțiunea inițiata de primarul Romei, Virginia Raggi, prin care se dorea evacuarea taberelor de romi. "Curtea Europeana a Drepturilor Omului, prin adoptarea unori masuri de urgența, a ordonat Guvernului italian sa nu procedeze la…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a suspendat destructurarea unei tabere de romi din Roma, a anuntat marti o organizatie caritabila care actioneaza in favoarea acestei minoritati etnice, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Autoritatile din Roma urmau sa evacueze marti aproximativ ...

- Av. Dumitru Maereanu: „Pana cand Romania nu va imbratisa valorile si drepturile lumii civilizate, vom fi mereu Cenusereasa justitiei din Europa”. In 27 aprilie 2017, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a acordat Romaniei termenul de șase luni pentru a oferi “un calendar precis pentru punerea in aplicare…

- Premiera pentru lumea justiției din Alba Iulia. Vineri va avea loc o conferința internaționala care va avea ca tema independența și imparțialitatea justiției la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Președintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, Procurorul General al Parchetului…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a respins apelul criminalului norvegian Anders Behring Breivik care sustine ca sunt inumane conditiile din inchisoare. "Curtea de la Strasbourg a concluzionat dupa analizarea cazului ca nu exista incalcari ale Conventiei privind Drepturile Omului si a respins plangerea,…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a obligat Guvernul Republicii Moldova sa achite 10 mii de euro cu titlu de prejudiciu moral și 4000 euro cu titlu de costuri și cheltuieli lui Tudor Ceaicovschi, reținut in 2015 de CNA in dosarul „licitațiilor trucate in medicina".

- Inchisorile CIA din Romania sunt dovedite printr-o decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului care a condamnat țara noastra in procesul intentat de un cetațean arab. Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a soluționat, joi, plangerea depusa contra Romaniei de cetațeanul saudit Abd al Rahim…

- Ilie Nastase (72 de ani) a intrat intr-un vartej din care nu mai poate iesi, dupa ce asta-noapte, in zona Ambasadei Chinei, a fost oprit de un echipaj de politie. Primul lider ATP din istorie s-a ales cu doua dosare penale in doar sase ore, vineri dimineata. Primul l-a primit dupa ce a fost prins la…