Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins, joi, ca inadmisibila acțiunea intentata statului roman de catre Mircea Basescu. Fratele fostului președinte a reclamat ca nu a avut parte de un proces corect pentru ca i-au fost respinse anumite probe de catre instanțele din Romania. De asemenea,…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a anuntat luni ca accepta reclamatia judecatorului polonez Igor Tuleya impotriva masurilor disciplinare care i-au fost aplicate in tara sa, transmite dpa. Instanta a precizat ca a cerut guvernului de la Varsovia sa isi prezinte observatiile in dosarul…

- Gabriela Firea a abordat subiectul deschis de președinte, dar și de premierul Ludovic Orban, și a anunțat ca este și impotriva deciziei Ministerului Sanatații prin care elevii care vor avea simptome de raceala sa fie izolat singur intr-o clasa, pana la sosirea parinților, iar apoi sa fie dus la spital,…

- Dar votez in cunoștința de cauza, doar un text al carui conținut il vad, il citesc și mi-l asum, și NU o lista cu semnaturi aruncata pe masa in ziua depunerii moțiunii! Voi vota moțiunea de cenzura pentru ca am avut o poziție consecventa in privința acestui guvern incompetent și am VOTAT intotdeauna…

- Plangerea impotriva Guvernului pentru faptul ca nu s-au dublat alocațiile este gata si va fi depusa cel mai tarziu luni. Mai mult de 2.800 de parinți cer socoteala Guvernului in instanta. Mai mult, se cer 30.000 de lei daune pentru discriminare pentru fiecare reclamant, suma care in total…

- „Pentru a mai avea incredere in justiție, vrem sa vedem o ancheta temeinica și imparțiala, care sa descopere vinovații pentru represiunea din 10 august. Altfel, riscam ca ancheta 10 august sa devina un nou dosar ”fara vinovați”, precum dosarele Revoluției și Mineriadei”, se arata in textul petiției.…

- Parlamentul European a votat, joi, o Rezolutie in care afirma ca va refuza varianta de buget al UE negociata zilele trecute de sefii de stat si de guvern daca nu se fac noi negocieri. Președintele Klaus Iohannis a declarat, dupa Consiliul European, ca Romaniei i-a fost alocata suma de 80 de miliarde…