Stiri pe aceeasi tema

Liderul rutenilor Pyotr Getsko ii cere lui Vladimir Putin sa transforme vestul Ucrainei in Rusia Subcarpatica.

Liderul republicii ruse Cecenia, Ramzan Kadirov, un protejat al presedintelui Vladimir Putin, a afirmat luni ca se afla in Ucraina alaturi de fortele Moscovei care desfasoara o ofensiva in tara, noteaza AFP preluat de agrepres.

Acuzatiile lui Vladimir Putin privind "incalcari flagrante" ale dreptului umanitar de catre fortele ucrainene sunt "minciuni", a reactionat Palatul Elysee in urma convorbirii telefonice de sambata intre presedintele rus, Emmanuel Macron si Olaf Scholz, relateaza AFP, citata de Agerpres.

Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a discutat, luni, cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si i-a cerut oprirea imediata a invaziei militare in Ucraina, stabilind mentinerea contactelor.

La cateva ore dupa ce in presa a aparut un interviu in care Daniel Pancu l-a laudat pe liderul cecen Ramzan Kadirov, aliatul lui Vladimir Putin in razboiul din Ucraina, casa de pariuri Superbet a anunțat ca a reziliat contractul cu fostul fotbalist.

Premierul britanic Boris Johnson a declarat miercuri ca acțiunile președintelui rus Vladimir Putin in Ucraina pot fi calificate drept crime de razboi, anunța Mediafax.

Vladimir Putin a avut o intalnire cu mediul de afaceri rus. Intrevederea a fost pricinuita de atacul Rusiei impotriva Ucrainei. Liderul de la Kremlin a vrut in acest fel sa-i linișteasca pe afaceriștii ruși in fața valului de sancțiuni care o sa-i loveasca in mod direct.

Statele Unite au anuntat ca urmeaza sa impuna noi sanctiuni Rusiei marti, dupa o prima reactie prudenta fata de ordinul presedintelui rus Vladimir Putin de desfasurare a unor trupe ruse in cele doua zone separatiste don Ucraina, relateaza AFP.