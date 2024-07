CECCAR continuă opoziția față de proiectul RO e-Factura și cere abrogarea totală Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) continua sa-și exprime ,,profunda preocupare” fața de recentele modificari aduse legislației fiscale, care vizeaza e-TVA și extinderea obligativitații utilizarii e-facturarii și a raportarii e-facturilor in scop fiscal pentru TVA. Organizația profesionala cere abrogarea totala a ordonanței privind RO e-Factura. CECCAR a dat asigurari ca, in perioada […] The post CECCAR continua opoziția fața de proiectul RO e-Factura și cere abrogarea totala appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fara haos in legislatia fiscala Contabilii, economiștii si antreprenorii protesteaza , astazi, la București pentru a atrage atentia asupra a ceea ce ei numesc „teroare fiscala”. Manifestarea, intitulata „Fara haos in legislatia fiscala”, are loc in intervalul 08:30 – 13:00. Corpul Experților Contabili…

- Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR), singura autoritate competenta in organizarea și monitorizarea activitații experților contabili și contabililor autorizați, a emis un document de poziție cu privire la recentele modificari ale legislației fiscale privind e-TVA…

- Contabilii cer abrogarea RO e-TVA. ”Marele circ fiscal romanesc asfixiaza antreprenorii, profesioniștii contabili și inovația” Contabilii cer abrogarea RO e-TVA. ”Marele circ fiscal romanesc asfixiaza antreprenorii, profesioniștii contabili și inovația” se arata intr-un comunicat al CECCAR. Corpul…

- Un gigant in industria auto va incepe construcția celui de-al doilea centru din Romania, a anunțat compania, specificand ca acesta va include și un showroom extins pe o suprafața de peste 600 de metri patrați. Porsche deruleaza o investiție semnificativa in Cluj, unde va ridica al doilea centru al marcii…

- Nu se mai platesc taxe și impozite pentru mai multe cladiri din Romania. Doar anumite categorii sunt scutite, conform noilor modificari din Codul Fiscal. Proiectul a fost aprobat și intra in vigoare chiar din anul urmator. Cladiri scutite de taxe și impozite A fost adoptat in Parlament un nou proiect,…

- Camera Deputaților a respins un proiect de lege menit sa extinda controlul asupra activitații serviciilor secrete in Romania. Propunerea legislativa, inițiata de deputatul neafiliat Tudor Benga, a fost blocata in plenul de marți, cu majoritatea PSD și PNL votand impotriva acesteia. Nici nu ne așteptam…

- Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania – CECCAR, in parteneriat cu Ministerul Educației, au lansat cea de-a doua ediție a Concursului de cultura și educație financiar-contabila. Vineri, 19 aprilie, la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare s-a desfașurat etapa…

- Ministerul Educației, in parteneriat cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR), a organizat, vineri, 19 aprilie, cea de-a doua ediție a „Concursului de cultura și educație financiar-contabil", care a avut loc la Liceul Tehnologic „Electromureș" din municipiul Targu…