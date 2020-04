Stiri pe aceeasi tema

- CEC Bank, ofera salariaților instituțiilor medicale care sunt in prima linie in lupta impotriva COVID-19, conform Ordinului 555/2020 publicat in Monitorul Oficial 290 din 7 aprilie 2020, posibilitatea de a-și...

- CEC Bank ofera salariatilor institutiilor medicale care sunt in prima linie in lupta impotriva COVID-19, conform Ordinului 555/2020 publicat in Monitorul Oficial 290 din 7 aprilie 2020, posibilitatea de a-si refinanta creditele de nevoi personale in lei, in conditii foarte avantajoase: dobanda fixa…

- CEC Bank ofera salariatilor institutiilor medicale care sunt in prima linie in lupta impotriva COVID-19 posibilitatea de a-si refinanta creditele de nevoi personale in lei, in conditii foarte avantajoase: dobanda fixa de 5,5% pe an, cea mai mica de pe piata in acest moment, fara alte comisioane.

- CEC Bank a anuntat marti ca ofera salariatilor institutiilor medicale care sunt in prima linie in lupta impotriva Covid-19 posibilitatea de a-si refinanta creditele de nevoi personale in lei, cu o dobanda fixa de 5,5% pe an, potrivit news.ro."CEC Bank ofera salariatilor institutiilor medicale…

- Prin ordin al prefectului județului Valcea, domnul Tiberiu Costea, incepand de astazi, 23 martie 2020, directorul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Valcea, dr. Pan Ponoran, va asigura coordonarea integrata a masurilor ce trebuie luate, potrivit dispozițiilor autoritaților publice centrale, la nivelul…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) anunta lansarea Programului Prima Casa 2020, ca urmare a primirii, din partea Ministerului Finantelor Publice, a acordului de distribuire pentru suma de 1,98 miliarde lei din plafonul total de 2 miliarde lei, alocat pentru anul 2020…

- Mirosuri ciudate pe bani publici. Toaletele de la CJ Dambovita sunt modernizate dar cu iz de supraevaluare pentru servicii si… nevoi personale. Si cand spunem supraevaluare pentru servicii si… nevoi personale, stim ce spunem si avem dovezi concrete.

- Certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica va fi obligatorie pentru activitatile de utilizare a produselor biocide pentru dezinfectie, dezinsectie si deratizare (DDD) in spatiile utilizate de populatie și pentru activitatile de coafura si alte activitati de infrumusetare, potrivit…