CEC Bank şi EximBank acordă un împrumut de 40 milioane de lei Toneli Holding, cel mai mare producător de ouă din România ”CEC Bank a acordat o finantare de circa 40 milioane de lei companiei Toneli Holding SA, parte din Grupul Toneli, cel mai mare producator de oua din Romania. Finantarea beneficiaza de o garantie acordata de EximBank in cadrul schemei de ajutor de stat in contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei”, anunta bancile. Toneli Holding colaboreaza cu CEC Bank inca din anul 2013. “In ciuda provocarilor ridicate de actualul context economic, continuam sa sustinem companiile din domeniul agricol, cu atat mai mult atunci cand e vorba de firme cu care avem deja o colaborare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei analize recente a Organizatiei Salvati Copiii, aproape jumatate dintre elevii romani devin victime ale situatiilor de violenta fizica si de amenintare sau ale mesajelor umilitoare transmise online (49%), asista in calitate de martori (81%) sau recunosc ca au comis ei insisi astfel de fapte…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ceata, ce vizeaza in urmatoarele ore zone din 16 judete. Conform prognozei de specialitate, pana la ora 9:00, va persista ceata, iar vizibilitatea va fi scazuta sub 200 de metri, izolat sub 50 de…

- Conform prognozei de specialitate, pana la ora 9:00, va persista ceata, iar vizibilitatea va fi scazuta sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, in localitati din judetele Covasna, Brasov, Sibiu, Harghita, Olt, Dolj si Mehedinti.Fenomene meteo similare se vor inregistra, pana la ora 10:00, si in zone…

- Un chestionar la care au participat anul trecut peste 300.000 de pacienți arata cat de raspandit mai este fenomenul șpagii in spitalele din Romania și care sunt unitațile medicale cu paturi fruntașe la acest fenomen. In 2016 era lansat „ Mecanismul de feedback al pacienților ”: dupa externare, o parte…

- Aproape 3.000 dintre pacientii testati pana in prezent in cadrul programului de screening pentru depistarea hepatitelor virale LIVE(RO)2-SUD au fost depistati cu virusul hepatitic B sau C, potrivit unui comunicat al coordonatorilor campaniei, remis AGERPRES. Prin programul gratuit de screening pentru…

- Deși nu s-a confruntat cu razboaie sau dezastre naturale, Romania a pierdut in ultimele trei decenii aproape o cincime din populație, fapt unic la nivel mondial. Absolut toate regiunile din țara noastra au inregistrat pierderi și doar 3 din 42 de județe au reușit sa-mi sporeasca numarul locuitorilor.…

- Regiunea Sud –Vest Oltenia se confrunta cu un fenomen unic in randul celorlalte regiuni din Romania: toate județele sale, cu o singura excepție, au mai puțini locuitori ca in urma cu 75 de ani, imediat dupa terminarea celui de-al doilea razboi mondial. Cu o suprafața totala de 29.212 km², cuprinzand…

- Centrul INFOTRAFIC informeaza ca se circula in condiții de ceața, in județele Dambovița, Argeș, Bacau, Botoșani, Calarași, Cluj The post Centrul INFOTRAFIC informeaza ca se circula in condiții de ceața, in județele Dambovița, Argeș, Bacau, Botoșani, Calarași, Cluj,Giurgiu, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș,…